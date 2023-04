ANALYSE-FLASH: UBS hebt Netflix auf 'Buy' und Ziel auf 390 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Netflix nach Quartalszahlen von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 350 auf 390 US-Dollar angehoben. Das geschäftliche Umfeld für den Streaming-Anbieter bleibe hilfreich, um gewinnseitig weiterhin prozentual zweistellig zuzulegen und den freien Barmittelzufluss zu steigern, schrieb Analyst John Hodulik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei Angeboten, die sich unmittelbar an Verbraucher wenden (Direct to Consumer, DTC), lasse der Konkurrenzdruck nach, denn die Wettbewerber legten den Fokus auf die Gewinne. Davon profitiere Netflix./bek/ck

