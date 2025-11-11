Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|
11.11.2025 09:34:38
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Redcare Pharmacy auf 'Neutral' - Ziel runter auf 74 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) zwar von 82 auf 74 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Nach der Kurshalbierung im Jahresverlauf seien zunächst kaum noch Belastungsfaktoren ersichtlich, schrieb Olivier Calvet am Montagnachmittag in seiner Neubewertung. Er erwartet allerdings, dass sich weitere Konkurrenz auf dem Markt für rezeptfreie Produkte einfinden wird. Damit würden Investitionen in das Wachstum des Rezeptgeschäfts von Redcare erschwert./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 15:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 15:16 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)mehr Nachrichten
|
15:59
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:07
|AKTIE IM FOKUS: Redcare legen zu - Abwärtstrend bleibt intakt (dpa-AFX)
|
13:55
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Redcare Pharmacy auf 'Neutral' - Ziel runter auf 74 Euro (dpa-AFX)
|
12:26
|MDAX aktuell: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)
|
10:43
|ROUNDUP: Online-Apotheke Redcare tauscht Finanzchef aus - Aktie zieht an (dpa-AFX)
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Redcare Pharmacy auf 'Neutral' - Ziel runter auf 74 Euro (dpa-AFX)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)