Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
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09.10.2026 12:34:39
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel hoch von 56 auf 71 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG (Salzgitter) von 56 auf 71 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Salzgitter dürfte von steigenden Stahlpreisen in der EU stärker profitieren als andere europäische Stahlhersteller, schrieb Andrew Jones in seiner Neubewertung vom Donnerstagabend. Die Salzgitter-Papiere sind aus diesem Grund sein "Top Pick" im Sektor. Mit Portfolio-Veränderungen rechnet der Experte zwar eher nicht. Er ist aber der Ansicht, dass die Veräußerung eines Teils der Aurubis-Beteiligung oder von KHS erheblichen Wert freisetzen könnte./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 23:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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