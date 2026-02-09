Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|
09.02.2026 10:04:39
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Scout24 auf 'Buy' - Ziel runter auf 102,60 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 zwar von 107,80 auf 102,60 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Der Immobilien-Portalbetreiber rage mit Blick auf das Thema KI positiv heraus - mit deutlich geringeren Risiken für Disintermaediation und Margen als bei der Konkurrenz, schrieb Jo Barnet-Lamb in der am Montag veröffentlichten Kaufempfehlung. Scout24 bekomme in der UBS-Auswertung der KI-Bereitschaft die höchste Punktzahl, was das geringste Risiko für die mittelfristige Profitabilität bedeute./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 19:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu Scout24
|08:19
|Scout24 Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|74,95
|1,56%