09.02.2026 10:04:39

ANALYSE-FLASH: UBS hebt Scout24 auf 'Buy' - Ziel runter auf 102,60 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 zwar von 107,80 auf 102,60 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Der Immobilien-Portalbetreiber rage mit Blick auf das Thema KI positiv heraus - mit deutlich geringeren Risiken für Disintermaediation und Margen als bei der Konkurrenz, schrieb Jo Barnet-Lamb in der am Montag veröffentlichten Kaufempfehlung. Scout24 bekomme in der UBS-Auswertung der KI-Bereitschaft die höchste Punktzahl, was das geringste Risiko für die mittelfristige Profitabilität bedeute./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 19:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

08:19 Scout24 Buy UBS AG
02.02.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
02.02.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
30.01.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
