Befesa Aktie

Befesa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164

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13.10.2026 12:08:38

ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Befesa auf 50 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa vor Zahlen von 47 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für das dritte Quartal erwarte er einen Anstieg des Durchsatzes an Stahlstaub um rund ein Prozent zum Vorquartal, was den Indikationen des Managements entspreche, schrieb Olivier Calvet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den Jahresausblick dürfte der Industrierecycler bestätigen./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 19:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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