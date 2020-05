ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Beyond Meat auf 75 Dollar - 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beyond Meat nach Quartalszahlen von 73 auf 75 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Bruttomarge des Fleischersatz-Herstellers habe positiv überrascht, schrieb Analyst Steven Strycula in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings habe das Unternehmen den Ausblick zurückgezogen./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 05:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT