Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|
14.05.2026 16:34:38
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Cisco auf 132 Dollar - 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Cisco nach Quartalszahlen von 95 auf 132 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz sowie die Aufträge des Netzwerkausrüsters im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) hätten ihn dank deren zunehmender Anwendung positiv überrascht, schrieb David Vogt am Donnerstag. Die Bruttomargen entsprächen dagegen wegen der gestiegenen Chippreise und des Gegenwinds für die Lieferketten seinen Erwartungen. Vogt traut der Aktie angesichts des Ausblicks auf das laufende Quartal auch nach ihrer Rekordjagd weitere Kursgewinne zu./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 02:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cisco Inc.
|
14.05.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
14.05.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.05.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.05.26
|Börse New York in Grün: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
14.05.26
|NYSE-Handel: S&P 500 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
14.05.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
14.05.26
|Aufschläge in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
14.05.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 steigt (finanzen.at)