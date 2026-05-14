Cisco Aktie

Cisco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023

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14.05.2026 16:34:38

ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Cisco auf 132 Dollar - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Cisco nach Quartalszahlen von 95 auf 132 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz sowie die Aufträge des Netzwerkausrüsters im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) hätten ihn dank deren zunehmender Anwendung positiv überrascht, schrieb David Vogt am Donnerstag. Die Bruttomargen entsprächen dagegen wegen der gestiegenen Chippreise und des Gegenwinds für die Lieferketten seinen Erwartungen. Vogt traut der Aktie angesichts des Ausblicks auf das laufende Quartal auch nach ihrer Rekordjagd weitere Kursgewinne zu./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 02:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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