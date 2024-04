ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Commerzbank auf 17,90 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Commerzbank nach einer bislang vergleichsweise guten Kursentwicklung in diesem Jahr von 17,40 auf 17,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mate Nemes nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Anpassungen an seinen Schätzungen vor - unter anderem wegen der Erwartung, dass Zinssenkungen verzögert werden. Dies sei förderlich für das Nettozinseinkommen./tih/gl

