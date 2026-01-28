ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Continental auf 90 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Continental von 80 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der mögliche Auftrieb durch die Trennung von ContiTech werde enorm unterschätzt, schrieb David Lesne am Dienstag. Er rechnet insgesamt mit 40 Euro je Aktie - teils durch eine wahrscheinliche Sonderausschüttung und teils durch Neubewertung./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

