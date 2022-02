ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Deutsche Börse auf 175 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Zahlen von 165 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Börsenbetreibers für 2022 bis 2024 um zwei bis fünf Prozent angehoben, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe im Sektor am aussichtsreichsten. Steigende Zinsen und hohe Marktschwankungen stellten günstige Rahmenbedingungen für die Deutsche Börse dar./mf/gl

