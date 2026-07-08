DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|
08.07.2026 11:34:38
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für DWS auf 75 Euro - 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DWS (DWS Group GmbHCo) auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Werner schraubte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen die Ergebnisschätzungen (EPS) für die meisten der von ihm beobachteten europäischen Vermögensverwalter nach oben. Rückenwind komme von den starken Finanzmärkten. Nach der jüngsten Kursrally sei die Branche nicht mehr günstig bewertet, aber auch noch nicht teuer./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
08.07.26
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für DWS auf 75 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
06.07.26
|DWS-Aktie im Höhenflug: Analysten sehen weiteres Potenzial (dpa-AFX)
|
06.07.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.07.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
01.07.26
|MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.06.26
|MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.06.26
|MDAX aktuell: MDAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
23.06.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.04.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|67,65
|-1,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.