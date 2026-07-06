Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
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06.07.2026 16:41:40
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Evonik auf 16 Euro - 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Evonik von 14 auf 16 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften eine gegenüber dem Jahresauftakt nachlassende Dynamik beim Geschäftsvolumen belegen, schrieb Christian Bell am Montag in seinem Ausblick. Die Nachfrage sollte aber gut bleiben. Bell hob seine Jahresprognose für das Vorsteuerergebnis an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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