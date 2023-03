ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Fedex auf 260 Dollar - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für FedEx nach Zahlen zum dritten Quartal von 225 auf 260 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Logistiker habe auf der Kostenseite stärker als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Thomas Wadewitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob daraufhin seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2023 an. Die Kostensenkungen dürften sich seiner Ansicht nach im vierten Geschäftsquartal fortsetzen./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2023 / 02:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2023 / 02:56 / GMT

