flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|
08.07.2026 07:49:38
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Flatexdegiro auf 46,50 Euro - 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für flatexDEGIRO von 43 auf 46,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker dürfte ein weiteres Quartal mit starken Handelsaktivitäten hinter sich haben, schrieb Amit Jagadeesh am Dienstag in einem Ausblick auf die Zahlen. Er rechnet zudem mit einem anziehenden Kundenwachstum in der zweiten Jahreshälfte und schraubte seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre bis 2028 etwas nach oben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
|
08.07.26
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Flatexdegiro auf 46,50 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
06.07.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX freundlich (finanzen.at)
|
03.07.26
|MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.07.26
|EQS-News: flatexDEGIRO übersteigt 100 Milliarden Euro an Securities under Custody (EQS Group)
|
01.07.26
|EQS-News: flatexDEGIRO surpasses €100 billion in customer securities under custody (EQS Group)
|
29.06.26
|MDAX aktuell: MDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
26.06.26
|WDH: Flatexdegiro hebt Jahresprognose nach gutem ersten Halbjahr an (dpa-AFX)
|
26.06.26
|flatexDEGIRO hebt Jahresprognose nach gutem ersten Halbjahr an - Aktie dennoch leichter (dpa-AFX)
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|08.07.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|08.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|07.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|08.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|07.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|08.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|07.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|flatexDEGIRO AG
|37,54
|-0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.