ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Fuchs Petrolub auf 40 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fuchs Petrolub (FUCHS PETROLUB SE Vz) von 35 auf 40 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Beim Schmierstoffhersteller sei mit positiven Impulsen zu rechnen, die aber meist schon im Kurs eingearbeitet seien, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Kursziel passte der Experte an höhere Gewinnschätzungen und eine allgemein gestiegene Bewertung von Spezialchemieunternehmen an./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2019 / 16:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT