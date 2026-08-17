Hapag-Lloyd Aktie

Hapag-Lloyd für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

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17.08.2026 08:34:38

ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 105 Euro - 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 102 auf 105 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Cristian Nedelcu hob am Montag seine Schätzungen für die Container-Reederei an und reflektiert damit höhere Frachtraten. Das gestiegene Kursziel spiegele höhere Schätzungen für den kurzfristigen freien Barmittelfluss wider./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 12:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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06:52 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
13.08.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
13.08.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Hapag-Lloyd Sell Goldman Sachs Group Inc.
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