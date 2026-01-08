Heidelberg Materials Aktie

08.01.2026 11:49:39

ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Heidelberg Materials auf 260 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 230 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Infrastrukturgeschäft in der Europäischen Union (EU) dürfte stärker wachsen als bisher angenommen und das allgemeine Bauumfeld sollte im laufenden Jahr freundlicher sein, schrieb Julian Radlinger in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Heidelberg Materials zeichne sich durch das starke Engagement im europäischen Zementsektor und im US-Infrastrukturbereich aus./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:17 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

