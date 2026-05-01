PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
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01.05.2026 14:49:38
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Puma SE auf 24,20 Euro - 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma von 23,00 auf 24,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Sportartikelhersteller habe im ersten Quartal ermutigende Fortschritte verzeichnet, schrieb Robert Krankowski in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel reflektiere die zuletzt gestiegene Branchenbewertung./edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 23:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 23:33 / GMT
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