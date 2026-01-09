RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
09.01.2026 14:27:38
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für RWE auf 55 Euro - 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 45 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energieversorger sei gut positioniert und dürfte 2026 von einigen Kurstreibern profitieren, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2028 und zählt die Aktie zu ihren Branchenfavoriten./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 18:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RWE AG St.
|
09.01.26
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für RWE auf 55 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
09.01.26
|UBS AG: Buy für RWE-Aktie (finanzen.at)
|
09.01.26
|Overweight-Note für RWE-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital (finanzen.at)
|
09.01.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.01.26