ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Saint-Gobain auf 83 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Saint-Gobain von 71 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gregor Kuglitsch sieht Aufwertungspotenzial für die Aktie des Baustoffherstellers. Die Volumina dürften in diesem Jahr den Tiefpunkt erreichen, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bis 2025 sollte eine Erholung einsetzen, wenn die Immobilienmärkte wieder zulegten. Wesentlich sei, dass die Marge der Franzosen trotz der Volumenproblematik stabil bleibe, wovon er ausgehe./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2024 / 22:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2024 / 22:44 / GMT

