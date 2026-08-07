Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
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07.08.2026 07:49:38
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Scout24 auf 115 Euro - 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 112 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Immobilienportal-Betreiber habe durchwachsene Quartalsergebnisse vorgelegt, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag. Die Anlagestory sei aber voll intakt und attraktiv./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 21:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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