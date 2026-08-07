Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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07.08.2026 07:49:38
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Siemens auf 330 Euro - 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens von 310 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin hob am Donnerstag nach dem soliden Quartalsbericht der Münchner seine Schätzungen für den den Bereich Smart
Infrastructure (SI) an. Digital Industries (DI) nehme sich eine kleine Verschnaufpause mit unveränderten Erwartungen, schrieb er./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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