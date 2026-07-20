Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
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20.07.2026 13:49:38
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Siemens Energy auf 210 Euro - 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Energy von 175 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aufträge im Gas-Geschäft würden im Geschäftsjahr 2026 ihren Zenit noch nicht erreichen, schrieb Christopher Leonard in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebita) bis 2029 um durchschnittlich 11 Prozent./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 12:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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