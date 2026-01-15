Siemens Healthineers Aktie

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

15.01.2026 12:49:38

ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Siemens Healthineers auf 51 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 50 auf 51 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktien der Bayern seien reizvoll, aber es sei noch ein bisschen zu früh, schrieb Graham Doyle am Mittwochnachmittag. Die Vergleichshürde für das erste Quartal liege recht hoch./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

