ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Wacker Chemie auf 205 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für WACKER CHEMIE von 190 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnisziel der Münchner für 2022 sei selbst am oberen Ende zu zurückhaltend, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er liegt mit seiner Schätzung um 22 Prozent darüber und setzt dabei auf weiter hohe Polysilzium-Preise, die Profitabilität im Bereich Polymere sowie auf Besserung bei BioSolutions./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2022 / 18:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT