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04.08.2026 08:34:38

ANALYSE-FLASH: UBS senkt Adidas auf 'Neutral' - Ziel runter auf 173 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für adidas von 219 auf 173 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Der Umsatztrend des Sportartikelherstellers erscheine stabil, die Marge allerdings verwundbar, schrieb Robert Krankowski am Montag. Die Aktienentwicklung erwartet er in einer engen Bandbreite, bis die Markterwartungen an die Profitabilität entsprechend korrigiert worden seien./rob/ag/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 23:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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