Carl Zeiss Meditec Aktie

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WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

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11.08.2026 10:04:38

ANALYSE-FLASH: UBS senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Sell' und Ziel auf 22,60 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Carl Zeiss Meditec von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 25,00 auf 22,60 Euro gesenkt. Für das Optoelektronik-Unternehmen sehe er zunehmende Risiken mit Blick auf den im China-Geschäft erwirtschafteten Anteil von 25 Prozent des Konzernumsatzes, die in China erzielt werden, schrieb Graham Doyle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem dürften die Bereiche Diagnostics und Augenchirurgie (DORC) einem stärkeren Wettbewerbsdruck ausgesetzt sein. Deshalb prognostiziere er eine langsamere Erholung der Gewinne bis 2029 als vom Markt erwartet und vom Unternehmen angepeilt./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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