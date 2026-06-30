easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
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30.06.2026 09:19:38
ANALYSE-FLASH: UBS senkt Easyjet auf 'Neutral' - Ziel hoch 610 Pence
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für easyJet von 555 auf 610 Pence angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Castlelake habe den Briten zwar mehrmals Interesse signalisiert, ein handfestes Übernahmeangebot gebe es aber noch immer nicht, schrieb Jarrod Castle am Montagabend. Er legt seinem Kursziel daher auch nicht eine Übernahme zugrunde, sondern nahm lediglich Anpassungen an seinen Ergebnisprognosen vor. Castle geht allerdings auch nicht davon aus, dass die Papiere auf das Niveau vor dem Vorstoß von Castlelake auf knapp unter 400 Pence zurückkehren werden, denn dafür habe sich das Umfeld zu klar verbessert./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 20:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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