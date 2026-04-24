MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
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24.04.2026 10:34:38
ANALYSE-FLASH: UBS senkt MTU auf 'Sell' - Ziel runter auf 275 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU (MTU Aero Engines) von 350 auf 275 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Von den drei führenden Triebwerkherstellern sei bei MTU das Risiko für eine harte Landung am größten, wenn der Wind im Ersatzteil- und Servicegeschäft drehe, schrieb Ian Douglas-Pennant am Freitag. Dann dürfte sich die bisher starke Gewinnentwicklung schneller normalisieren als bei der Konkurrenz. Das dann erreichbare Niveau liege unter den Markterwartungen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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