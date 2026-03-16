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National Grid Aktie

National Grid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

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16.03.2026 12:19:38

ANALYSE-FLASH: UBS senkt National Grid auf 'Sell' - Ziel hoch auf 1160 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für National Grid von 1100 auf 1160 Pence angehoben, die Aktien aber aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Prämie auf den Wert der regulierten Infrastruktur (RAB) des britischen Netzbetreibers liege auf Extremniveau, schrieb Mark Freshney am Freitagabend. Das neue Kursziel begründete er mit seinen erhöhten Gewinnschätzungen für 2027 und 2028./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 20:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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