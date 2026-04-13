ANALYSE-FLASH: UBS senkt Nemetschek auf 'Sell' - Ziel 56 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nemetschek (Nemetschek SE) von 76 auf 56 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analyst Michael Briest betonte am Montag die Risiken langjähriger Verträge des Bausoftware-Spezialisten. Sie seien im ersten Jahr hilfreich, sorgten ab dem zweiten Jahr aber für Gegenwind und gefährdeten den bisher starken Cashflow von Nemetschek. Der Markt dürfte diese Risiken mit den KI-Verdrängungssorgen verschmelzen, glaubt der Experte./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 05:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben