SAP Aktie

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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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26.08.2026 09:19:38

ANALYSE-FLASH: UBS senkt SAP auf 'Neutral' und hebt Kursziel auf 201 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP (SAP SE) von 164 auf 201 Euro angehoben, die Aktien der Walldorfer aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Ihre Bewertung sei vernünftig, die Anlegerstimmung bleibe allerdings fragil, schrieb Michael Briest am Dienstag. SAP liefere immer noch eine Kernarchitektur in Unternehmenssoftware, die Integration agentischer KI verlaufe jedoch schleppend. Dies begrenze nicht nur die Monetarisierung, sondern erhöhe auch das Risiko, dass die Kunden nach anderen KI-Lösungen suchten. Zudem hält Briest eine Verlangsamung beim Current Cloud Backlog (CCB), also den vertraglich abgesicherten Cloud-Umsätzen, im zweiten Halbjahr für das wahrscheinlichste Szenario./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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