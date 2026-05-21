Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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21.05.2026 09:19:38

ANALYSE-FLASH: UBS senkt Swiss Re auf 'Sell' - Ziel runter auf 112 Franken

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Swiss Re von 131 auf 112 Franken gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Quartalsberichte der Schweizer und ihrer Konkurrenz hätten gezeigt, dass die Kapitalrendite für Neugeschäft im laufenden Geschäftszyklus fortan eher unterdurchschnittlich ausfallen dürfte, schrieb Will Hardcastle am Mittwochabend. In seinem Basisszenario sieht er das Ergebnis je Aktie 2027 und 2028 unter dem derzeitigen Marktkonsens. Er rechnet auf Dreijahressicht nicht mit Ergebniswachstum, und dafür seien die Aktien zu hoch bewertet./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

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