Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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10.04.2026 13:18:39

ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Airbus auf 210 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE) von 215 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant kappte am Donnerstag seine Auslieferungsschätzungen für den Flugzeugbauer bis 2028 nach dem deutlich schwächeren ersten Quartal. Die Stimmung der Anleger habe sich zuletzt zwar bereits eingetrübt, aber möglicherweise könnte der Quartalsbericht immer noch negativ überraschen. Durch die Schließung der Straße von Hormus sieht der Experte aktuell noch wenig Einfluss auf Airbus. Er will sich die Lage aber noch einmal genau anschauen, sollten die Ölpreise bis ins dritte Quartal hinein so hoch bleiben./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 10:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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