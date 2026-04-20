Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|
20.04.2026 12:04:39
ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Bechtle auf 40 Euro - 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bechtle von 41 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik des Vorsteuergewinns des IT-Dienstleisters lasse wohl nach, schrieb Christopher Tong am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 16:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bechtle AG
|
12:04
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Bechtle auf 40 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
17.04.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
15.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich stärker (finanzen.at)
|
15.04.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.04.26
|TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.04.26
|XETRA-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
09.04.26
|Schwacher Handel: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
09.04.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Bechtle AG
|10:13
|Bechtle Buy
|UBS AG
|26.03.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|24.03.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.03.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|10:13
|Bechtle Buy
|UBS AG
|26.03.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|24.03.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.03.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|10:13
|Bechtle Buy
|UBS AG
|26.03.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|24.03.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.03.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|02.07.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|31,26
|-0,89%