Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
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21.09.2026 07:49:38
ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Bilfinger auf 72 Euro - 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger (Bilfinger SE) von 102 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zweite Gewinnwarnung 2026 werfe Fragen nach der Berechenbarkeit des Geschäftsverlaufs auf, schrieb Olivier Calvet am Samstag. Eine Margenerholung in Deutschland sei entscheidend in den kommenden zwölf Monaten. Zunächst kappte Calvet neben seinen Schätzungen auch den Bewertungsmaßstab./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2026 / 14:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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