BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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09.10.2026 14:19:38
ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für BMW auf 60 Euro - 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW von 70 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des Drucks der chinesischen Konkurrenz habe er vor den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autoindustrie seine Gewinnschätzungen (EPS) und Kursziele reduziert, schrieb Patrick Hummel in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die schwachen Resultate und mögliche Prognosesenkungen dürften den Fokus auf die Risiken im kommenden Jahr lenken. Außer für Porsche AG und Ferrari kürzte er durchgehend seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Autobauer. Für die Zulieferer sieht Hummel ebenfalls zunehmende Risiken. Im Reifengeschäft sei Continental indes am besten positioniert für eine Prognoseanhebung./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT
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Nachrichten zu BMW AG
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14:19
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für BMW auf 60 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
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12:05
|Sachsen-Anhalt: AfD-Landtagspräsident Rausch verliert BMW-Dienstwagen (Spiegel Online)
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09:28
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
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08.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
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07.10.26
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Analysen zu BMW AG
|13:15
|BMW Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|13:15
|BMW Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13:15
|BMW Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|BMW Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|53,68
|2,36%
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