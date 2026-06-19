BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
19.06.2026 13:04:38
ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für BMW auf 70 Euro - 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW von 88 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der massiven Gewinnwarnung des Autobauers habe er seine Schätzungen für die operative Marge (Ebit) im Kerngeschäft für die Jahre bis 2028 gekürzt, schrieb Patrick Hummel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus resultierten seine neuen, um bis zu 44 Prozent gesenkten Prognosen für das Ergebnis je Aktie. Sein Bewertungsmodell gehe von keiner Geschäftsverbesserung in China aus. Aktuell sei die Aktie fair bewertet./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
15:59
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Aufschläge in Frankfurt: DAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
13:04
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für BMW auf 70 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
12:27
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:27
|Optimismus in Frankfurt: DAX am Freitagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 startet im Minus (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|11:06
|BMW Neutral
|UBS AG
|18.06.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|11:06
|BMW Neutral
|UBS AG
|18.06.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|18.06.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|17.06.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11:06
|BMW Neutral
|UBS AG
|18.06.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|60,18
|0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.