LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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13.10.2026 12:08:38

ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für LVMH auf 510 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) von 525 auf 510 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schwäche sei erwartet worden, schrieb Zuzanna Pusz am Montagabend nach den Quartalszahlen des französischen Luxusherstellers. Sie senkte ihre Gewinnschätzungen und geht davon aus, dass sich die Margen bis 2030 nur bis auf das Niveau von vor der Corona-Krise erholen werden. Kurzfristige Kurstreiber dürften zwar Mangelware sein, aufgrund der extrem gedrückten Stimmung, angepasster Erwartungen und der tiefen Bewertung sei das Chance-Risiko-Verhältnis aber überzeugend./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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14.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
13.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
13.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 395,45 -0,64% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

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