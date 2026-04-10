MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|
10.04.2026 13:18:38
ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für MTU auf 350 Euro - 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU (MTU Aero Engines) von 400 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Triebwerkhersteller dürfte nichts an seinen Jahreszielen ändern, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April. Er selbst ist allerdings skeptischer für die Margenentwicklung bis 2029 geworden./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 14:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
13:18
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für MTU auf 350 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX mittags freundlich (finanzen.at)
|
12:26
|Freitagshandel in Frankfurt: Anleger lassen DAX am Mittag steigen (finanzen.at)
|
08.04.26
|EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
08.04.26
|MTU-Aktie legt kräftig zu: Portfolio wächst durch Übernahme von Drohnenantriebs-Technologie (Dow Jones)
|
07.04.26
|MTU-Aktie höher: Kepler Cheuvreux sagt "Kaufen" (dpa-AFX)
|
07.04.26
|Overweight für MTU Aero Engines-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse (finanzen.at)
|
07.04.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|10:55
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.03.26
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.03.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:55
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.03.26
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.03.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:55
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|31.03.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|23.03.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|24.02.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|329,80
|-0,84%