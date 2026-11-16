NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
16.11.2026 13:04:39
ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Nvidia auf 240 Dollar - 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für NVIDIA von 300 auf 240 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Timothy Arcuri geht davon aus, dass die Erwartungen beim Umsatz im dritten Geschäftsquartal übertroffen wurden und auch das Signal für das vierte über dem Konsens liegen wird, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Er geht zudem davon aus, dass Nvdia letztlich dank des starken Anlaufs der Rubin-Mikroarchitektur noch über der eigenen Zielsetzung liegen wird. Was einen neuen Konzernchef angehe, werde Nvidia wohl versuchen, ihn einem Konkurrenten abzuwerben. Arcuris derzeit größte Sorge ist, dass neue Exportkontrollen und Lizenzpflichten Umsätze beispielsweise in Singapur und Malaysia gefährden. Im schlimmsten Fall taxiert er die Gefahr auf 10 Prozent der Gesamtumsätze und schraubte seine Schätzungen für das Geschäftsjahr 2028 zurück. In der jüngsten Kurskorrektur sieht der Experte dennoch eine attraktive Kaufchance für Anleger mit Geduld./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 07:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|142,36
|-3,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich kaum verändert. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.