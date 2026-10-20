Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
20.10.2026 09:43:38
ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Rheinmetall auf 1360 Euro - 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 1600 auf 1360 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf dem diesjährigen Kapitalmarkttag am 26. und 27. November sollte sich der Rüstungskonzern und Autozulieferer anders als in der Vergangenheit keine immer höheren, sondern konservative Ziele setzen, um erneute Enttäuschungen zu vermeiden, schrieb Sven Weier am Montag. Er hofft allerdings für das Bewertungspotenzial, dass das Management mit Blick auf die künftige Rolle des Unternehmens im Rüstungsgeschäft in die Offensive geht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 12:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
20.10.26
|ROUNDUP: Demonstranten kleben sich vor Rheinmetall-Firmengelände fest (dpa-AFX)
|
20.10.26
|ROUNDUP: Demonstranten kleben sich vor Rheinmetall-Firmengelände fest (dpa-AFX)
|
20.10.26
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Rheinmetall auf 1360 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
20.10.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
20.10.26
|XETRA-Handel LUS-DAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
20.10.26
|XETRA-Handel DAX beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
20.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
19.10.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|20.10.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 055,80
|-0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.