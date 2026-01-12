ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für SAP auf 270 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP (SAP SE) von 300 auf 270 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zeichen stünden 2026 bei den Walldorfern auf Beschleunigung, schrieb Michael Briest am Samstag. Er passte sein Kursziel allerdings etwas an die gesunkene Bewertung der Cloud-Branche an./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2026 / 03:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

