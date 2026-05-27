Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|
27.05.2026 15:32:38
ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Stellantis auf 9,50 Euro - 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Stellantis von 9,70 auf 9,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ziele des Autokonzerns vom Kapitalmarkttag seien noch nicht einmal im Entferntesten eingepreist, schrieb Patrick Hummel am Dienstagnachmittag. Die meisten Anleger, mit denen er seither gesprochen habe, agierten nach dem Motto "Wir glauben nur, was wir sehen". Das größte Risiko der Ziele bis 2028 sei, dass sie vom Rückgewinn von Marktanteilen in den USA abhingen, ohne dabei die Preise zu untergraben./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 16:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stellantis
|
17:58
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:32
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Stellantis auf 9,50 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
12:26
|Gewinne in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Paris: Anleger lassen CAC 40 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
26.05.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
26.05.26
|Frankreich: Stellantis will eine Milliarde Euro in neue E-Autos investieren (Spiegel Online)
|
26.05.26
|Börse Paris: CAC 40 präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)