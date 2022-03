ANALYSE-FLASH: UBS startet Carl Zeiss Meditec mit 'Buy' - Ziel 170 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Carl Zeiss Meditec mit "Buy" und einem Kursziel von 170 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Medizintechnik-Konzern sei ein langfristiger Gewinner, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte lobte, als Unternehmen von hoher Qualität sei Carl Zeiss in strukturellen Wachstumsmärkten unterwegs. Mehr Marktanteilsgewinne lägen auf der Hand./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2022 / 15:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2022 / 15:10 / GMT

