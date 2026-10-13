Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
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13.10.2026 12:07:38
ANALYSE-FLASH: UBS startet Jungheinrich mit 'Neutral' - Ziel 24 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Jungheinrich mit "Neutral" und einem Kursziel von 24 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Gabelstapler-Hersteller profitiere von einer starken europäischen Marktposition und einer vergleichsweise starken Ausrichtung auf defensive Endmärkte, schrieb Sven Weier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach Flurförderzeugen habe sich gut entwickelt, insbesondere im unteren Marktsegment - ein Trend, der sich fortsetzen dürfte. Seine Ergebnisprognosen (Ebit) lägen jedoch 4 bis 6 Prozent unter den Konsensschätzungen, um dem Wettbewerbsdruck und den Veränderungen im Produktmix Rechnung zu tragen./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 17:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 17:06 / GMT
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