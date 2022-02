ANALYSE-FLASH: Verstöße könnten Ericsson große Probleme einbrocken - DZ Bank

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Ericsson (Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B)) nach dem Eingeständnis von Verstößen gegen die eigenen Vorgaben im Irak von 130 auf 129 schwedische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Diese dürften die Reputation des Unternehmens kurz- bis mittelfristig beschädigen, schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es bestehe zudem das Risiko, dass noch weitere Regelverstöße oder Straftaten aufgedeckt werden. Außerdem drohten Strafzahlungen und die Schweden könnten Probleme auf dem wichtigen US-Markt bekommen, beispielsweise in Form eines vorübergehenden Ausschlusses bei der Vergabe von Aufträgen. Operativ befinde sich der Telekomausrüster aber auf einem sehr guten Weg, die längerfristigen Perspektiven seien gut. Daher bleibe es beim Votum "Kaufen"./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2022 / 15:08 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2022 / 15:20 / MEZ

