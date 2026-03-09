Wacker Neuson Aktie
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
|
09.03.2026 12:04:38
ANALYSE-FLASH: Warburg hebt Wacker Neuson auf 'Buy' - Ziel bleibt 24 Euro
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktien des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson (Wacker Neuson SE) bei unverändertem Kursziel von 24 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Mit dem Kursrutsch der vergangenen Wochen nach der gescheiterten Übernahme durch den südkoreanischen Mischkonzern Doosan Bobcat gebe es nun eine attraktive Einstiegsgelegenheit vor einem zyklischen Wendepunkt, schrieb Stefan Augustin in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
