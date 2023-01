ANALYSE-FLASH: Warburg hebt Ziel für Commerzbank auf 11,60 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank vor finalen Zahlen zum vierten Quartal von 10,70 auf 11,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eckdaten zum Vorsteuergewinn, die etwas unter den Erwartungen gelegen hätten, seien nun bereits bekannt, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die operative Entwicklung sei gut. Er sieht seine Kaufempfehlung untermauert, da die Bank in einer Rezession widerstandsfähiger zu sein scheine./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

