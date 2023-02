ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Cancom auf 'Buy' - Ziel 52 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cancom (CANCOM SE) nach Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Zahlreiche Sondereffekte hätten das Zahlenwerk des IT-Dienstleisters 2022 belastet, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gute Aussichten biete der sehr gute Auftragseingang. Der Experte rechnet daher weiterhin damit, dass Cancom operativ in diesem Jahr auf das 2021er-Niveau zurückkehrt./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------